From Form: 'We kunnen een film heel design-gericht benaderen en ontwerpprojecten juist weer heel cinematografisch'

Deze week waren Ashley Govers en Jurjen Versteeg van From Form uit Rotterdam curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelden zij hun inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Govers & Versteeg over hun week: 'Onlangs hebben we onze nieuwe visuele identiteit en website gelanceerd. Als film- en design-studio zitten we voor ons gevoel echt daar tussenin: film en design. Het is voor ons waar ieder project begint en eindigt. We kunnen een film heel design-focused benaderen en ontwerpprojecten juist weer heel cinematografisch.

De wens voor een nieuwe visuele identiteit lag er al langer, maar het lukte ons pas twee jaar geleden om er echt tijd voor vrij te maken. Een lange zoektocht volgde. Niet alleen naar hoe dat eruit moest komen te zien, maar ook een zoektocht naar wie we eigenlijk zijn? Wat doen we? En vooral, waarom?

In onze Random Pic(k) of The Week nemen we je graag mee langs een aantal inspiratiebronnen die we zijn tegen gekomen tijdens ons ontwerpproces naar onze nieuwe identiteit of die gewoon steeds weer bij ons terugkeren.'

Hier hun 5 bijdragen:

1. Saul Bass - Why Man Creates. En een soft spot voor titelontwerp

'Om te beginnen bij het begin. Waarom doen we wat we doen? Wat ons betreft geeft Saul Bass daar in deze korte film uit 1968 een speels antwoord op. In 29 minuten neemt Bass ons mee in de wereld van creativiteit: waar het vandaan komt en waarom het bestaat, bijvoorbeeld 'Chapter 2: Fooling Around: Sometimes Ideas Starts That Way'.

Als film- en design-studio hebben we een soft spot voor titelontwerp. Voor ons komen daar de werelden van film en ontwerp samen. Saul Bass is een veelgeprezen titelontwerper, en vooral bekend als titelontwerper van titelsequenties voor films zoals Psycho, Vertigo and The Man With The Golden Arm. Minder bekend zijn z’n korte films… of eigenlijk hun korte films – die hij namelijk vaak samen maakte met zijn vrouw Elaine. Het is leuk om te zien dat ook zij heel ontwerpgericht hun films benaderen.'