Regisseur Giancarlo Sanchez: 'Als een product de wereld in is, gaat de klant ermee aan de haal. En de klant heeft altijd gelijk'

Tip #2: Profiel Paul Verhoeven uit 1997 - 'Paul Verhoeven is mijn idool'

'"He leaves everybody physically exhausted.” Mijn tweede tip van de week is een filmpje over mijn idool, Paul Verhoeven. Nederlands bekendste regisseur (“niewaar?”). Je kent ‘m wel. Er is veel over hem te vinden, zat in Zomergasten, heeft een boek over Jezus geschreven en 'n paar jaar geleden met Fransozen nog de film "Elle" met Isabelle Hupert gemaakt.

In Amerika staat hij vooral bekend om zijn satirische science fiction films. Heel gewelddadig. Niet iedereens cup of tea. Maar ik vind het zalig. Tijdens een YouTube-manie stuitte ik op het volgende filmpje. Een reportage waarin Amerikanen beschrijven hoe het was om met Paul Verhoeven te werken. Volgens mij waren die acteurs doodsbang. Ik ben door dit filmpje nog meer van hem gaan houden.'