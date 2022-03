Isabelle Udo over digitale expressie: 'Eén ding is zeker: the future is digital'

5. 'Het is zeer interessant om te zien hoe digital art, zoals fashion, kan bijdragen aan een minder vervuil(en)de wereld'

'Als digitale kunstenaar is het enorm motiverend om te zien dat een van mijn creaties - zie hieronder - door miljoenen mensen ter wereld is gezien (het aantal Lens Plays was op het moment van schrijven 13.94m, red.). Buiten het feit dat je met digital art een gigantisch publiek kunt bereiken is het ook zeer interessant om te zien hoe het kan bijdragen aan een minder vervuil(en)de wereld. Neem bijvoorbeeld de fashion Industry, een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Doordat men in de toekomst digital garments kan dragen hoeven er minder echte versies geproduceerd te worden. Natuurlijk is dit een verre vooruitblik. Wat we nu al wel zien is dat echte kleding voorafgaand digitaal gemaakt wordt. Dit scheelt weer in stofverbruik bij het maken van samples.

Natuurlijk zijn de onderwerpen waar ik over spreek momenteel in volle ontwikkeling. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe al deze ontwikkelingen zich zullen uitspelen. Eén ding is zeker: The future is digital.'