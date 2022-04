Marleen Jonkmans ode aan de oprechte, menselijke blik

Deze week was Marleen Jonkman, regisseur bij Czar, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Jonkman over haar week: 'Dat ik reclames regisseer is me een beetje overkomen, het was nooit mijn bedoeling om commercialregisseur te worden. Ik dacht dat dat iets voor snelle jongens en meisjes was, en zo bestempelde ik mezelf niet direct. Maar ondertussen ben ik enorm van dit vak gaan houden, omdat het een soort gecondenseerde vorm van filmmaken is en ik er veel meer in kwijt kan dan ik ooit had gedacht.

Maar nog steeds heb ik een soort bullshit barometer, ik houd van dingen die oprecht gemaakt zijn, met scherpe menselijke observaties. Als ik een karakter niet geloof, dan haak ik meteen af. Mijn week is een ode geworden aan die oprechte, menselijke blik.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. 'De film is geschreven door twee mannen, maar behoorlijk feministisch'

'Afgelopen vrijdag ging ik naar The Worst Person in the World, de nieuwste film van Joachim Trier. Wat een feest. Het volgt een paar jaar uit het leven van Julie, een aanstekelijk en getalenteerd meisje dat de dertig nadert maar nog steeds niet weet wie ze is en wat ze wil, en een beetje door het leven fladdert. Super raak geobserveerd, met een ongedwongen soort speelsheid en levenslust, en tegelijkertijd ook heel serieus en neerslachtig zelfs.

Ik bewonder regisseurs die zo genuanceerd kunnen vertellen, die met een klein detail een universele emotie kunnen overbrengen. En deze film zit er bomvol mee. Zoals het ruiken aan elkaars oksel in plaats van zoenen omdat dat eigenlijk niet mag, of die ietwat ingekakte veertigers die ook proberen te dansen op een huisfeestje, maar zodra er iemand zijn hoofd aan de lamp stoot de pret voorbij is. Ook leuk: de film is geschreven door twee mannen, maar behoorlijk feministisch. Dat bewijst maar weer dat we niet te veel in hokjes moeten denken.'