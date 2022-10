De ‘ooohs’ en ‘aaahs’ van Martijn de Vreeze

Deze week was copywriter en spreker Martijn de Vreeze curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Martijn over zijn week: 'Elke dag hoop ik in een avontuur te belanden waarvan ik de afloop niet weet. Dat is mijn levensmotto en het inspireert als een malle. Omdat je juist dan in situaties belandt die je vooraf niet kan bedenken.

Het geeft de ‘ooohs’ en de ‘aaahs’ en kippenvel op je huid. Het is de entree naar onverwachte ervaringen, nieuwe verhalen en verrassende inzichten. En daar begint voor mij inspiratie. Mijn Random pick of the day is een ode aan voorwerpen die onlosmakelijk aan die momenten verbonden zijn.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Begint eer ge bezint - Vuur in de tent

'Dit tegeltje hing jarenlang in de keuken van de boerderij waar ik opgroeide. Het was van mijn opa geweest. De tekst ‘Bezint eer gij begint’ is misschien wel mijn allergrootste inspiratiebron. Want ik draaide het om en maakte er ‘Begint eer ge bezint’ van.

Te lang nadenken leidt vaak tot dingen niet durven. Kijk naar mijn posts tegen de orgastische hoeveelheid gokreclame.

Tuurlijk wist ik dat niet iedereen niet blij zou zijn. Dat ik klanten kon verliezen. Dat er iemand boos kan worden. Dat er onbekenden op je profiel kijken. En ja, dat is soms best eng. Maar moet je je daardoor laten remmen?

Nee. Want als je dingen niet doet, waarvan je voelt dat je ze wél moet doen, kun je later spijt krijgen.

Ik was als jongvolwassene zelf gokverslaafd en voorzag wat er kon gebeuren met de jongvolwassen van nu. Dus dacht ik: ‘Ik neem het voor ze op en dat kan door mijn vakgenoten aan het denken te zetten met mijn verhaal.’

Inmiddels heeft Nederland een half miljard vergokt. Jonge gokkers zijn daarbij oververtegenwoordigd. Ik denk dan alleen maar: ‘Hoe diep kunnen we zakken als vak? Dit wil je toch niet? We helpen zoveel jonge mensen de ellende in.’

Gelukkig krijg ik met mijn posts heel veel toffe reacties uit het vak. Van collega’s en bureaus die willen doen waar ze goed in zijn: mooi werk maken voor mooie merken.

Inmiddels hebben mijn posts over dit onderwerp bijna 1 miljoen views gekregen en word ik gevraagd voor talks.

Dat was nooit gebeurd als ik mij had gehouden aan de wijsheid van het tegeltje thuis: bezint eer ge begint. Draai het maar beter om. Dan krijg je vuur in de tent.'