Olaf van Gerwen over Russen, Rembrandt en strategische tegeltjeswijsheden

Deze week is Olaf van Gerwen, oprichter en Global Creative Director van Chuck Studios (gespecialiseerd in foodfotografie- en film), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

Over zijn week: 'Zo leuk dit! Ik heb mij voornamelijk gecommitteerd aan het eerste woord van de naam van deze rubriek: Random. Even geen Chuck Studios, food, robots of vliegende hamburgers, maar kunst, wetenschap, muziek en collega’s. Ik ben bij mezelf te rade gegaan waar mijn hart sneller van gaat kloppen, zoals dingen die onbedoeld ontstaan. Of puur vakmanschap. Unieke inzichten en briljante hersenspinsels. En natuurlijk muziek. En het heeft allemaal niks met reclame te maken. Althans, bijna. Here we go!'

1. Het leven slaat nergens op

‘Als 13-jarig jongetje in Etten-Leur was radio zo ongeveer de enige aanvoerroute voor nieuwe dingen. Zo luisterde ik op woensdagen naar het dadaïstische VPRO-hoorspel Ronflonflon met Jacques Plafond, een creatie van Wim T. Schippers waarin obscure karakters als Jaap Knasterhuis en Wilhelmina Kuttje Jr schitterden. De ongekroonde koning der lulligheid Clous van Mechelen was verantwoordelijk voor het sublieme jinglepakket. Ik herinner me levendig de uitzending van 8 juli 1987 of, volgens Plafond 1004 oktober 1984, waarin Jacques een legendarische fittie had met oersaaie file-voorlezer Jelles Bode (scroll naar 26 minuten).

Schippers bleek meer te zijn dan alleen Jacques Plafond. Wikipedia schrijft: “Centraal in zijn levensfilosofie staat dat het leven nergens op slaat.” Ontzettend waar en geruststellend. Daarom is Wim T. de alles-man: het maakt toch allemaal niet uit. Als je dan toch spitsvondig en creatief bent, kun je net zo goed kunstenaar, schrijver, (stem)acteur, presentator, taalvirtuoos en theatermaker worden. Hij bracht "waarachtige oninteressantie" in de kunstwereld met het A-Dynamische Manifest, Maak Er Wat Van en de beroemde Pindakaasvloer. En passant heeft hij de Nederlandse taal verrijkt met termen als "gekte", "prima-de-luxe" en "jammer, maar helaas".

'Ik kijk graag oude interviews terug op Youtube. Ik verheug me dan op de momenten waarop hij de dienstdoende interviewer van repliek dient met een gespeeld verbaasde "Ohja?". Ik zie Wim wel eens lopen in de buurt. Ik zou best een kop koffie met hem willen drinken. Maar wat ga ik hem dan vragen? En wat zal hij zeggen? “Ohja?” Hij heeft vast geen antwoorden, want het slaat toch allemaal nergens op.’