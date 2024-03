Rita Lopes van den Broek: 'Mijn vader was de gitarist van Queen'

Deze week was Rita Lopes van den Broek, senior copywriter uit Amsterdam en Lisabon en tot voor kort als team met Bex McNally werkzaam bij 180 Global, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Lopes van den Broek over haar week: 'Mijn week gaat over andere werelden, in de ruimste zin van het begrip.

Als kind van een Portugese moeder en Nederlandse vader, ben ik al van jongs af aan gewend om tussen ‘werelden’ te schipperen. Ik groeide op in Leiden en mijn wereldje daar bestond onder andere uit structuur, gezelligheid, de geur van regen en gras, Sinterklaas en boterhammen. Bij familie in Portugal was ik in een wereld van warmte (letterlijk en figuurlijk), bergen, warme lunch van m’n oma (het liefst gegrilde sardientjes), fruitbomen en zelden op de klok kijken. Mijn werelden waren vaak vrij tegengesteld aan elkaar, wat soms schuurde.

Ik stond altijd met één been in Nederland en één been in Portugal, althans zo voelde het. Waar ik daar als kind moeite mee had, want ik wilde precies net als mijn vriendjes en vriendinnetjes zijn, is het nu mijn grootste zegen. Het schakelen tussen werelden brengt me rust en enorm veel inspiratie. Mezelf onderdompelen in iets totaal anders, maakt dat ik alles - ook de vertrouwde wereld - met een andere blik zie. En dat geldt voor alle soort werelden, niet alleen landen of fysieke plekken.

Daarom hier vijf fictieve, virtuele, muzikale, innerlijke en absurde werelden waar andere wetten gelden en waar je in kunt wegdromen.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Twin Peaks, een genre-vernieuwend cult fenomeen dat talloze series heeft geïnspireerd

'Ruim 23 jaar van mijn leven kende ik Twin Peaks van David Lynch niet. De eerste aflevering kwam namelijk een jaar voordat ik geboren werd uit en de serie liep op z’n eind toen ik nog geen maand oud was. Na een tip van een collega nam ik toch een kijkje. Ik was direct verkocht. Een klein dorpje in Washington genaamd - je raadt het al - Twin Peaks, wordt opgeschud na de mysterieuze moord op scholiere Laura Palmer.

Wat klinkt als een standaard whodunit, is in feite een genre-vernieuwend cultfenomeen dat al talloze series heeft geïnspireerd. Fargo, True Detective en The Sopranos, om er maar een paar te noemen. Lynch zet een unieke wereld neer met excentrieke karakters, een perfecte balans tussen humor en horror, geheimen, bovennatuurlijke verschijnselen en bizarre dialogen.

Het comfort en de intrige van een soap gaan hand in hand met de diepgang en kwaliteit van film. Voor mij de ultieme fictieve comfortzone, waar ik keer op keer wil naar terug keer.'