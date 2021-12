De digitale hotspots van Sharon de Graaf: 'Zo komen je ogen ook even tot rust'

2. David 'Mr. Star City' White - Drink more water

'Ik laat mij graag inspireren door creativiteit buiten ons vakgebied. Een van mijn favoriete inspirators is David "Mr. Star City" White, een kunstenaar uit Brooklyn, New York. Jaren geleden viel ik als een blok voor zijn werk. Ik zag het hangen in een galerie in New York en was meteen erg onder de indruk van de krachtige, abstracte en figuratieve schilderijen en portretten. Daarnaast is de mix van materialen prachtig.

De kracht die het werk uitstraalt gaat hand in hand met de kracht van de maker. Mr. Star City doet op zijn account niets anders dan je meenemen in zijn wereld. Hij deelt zijn werk, zijn processen en zijn gedachtes met je en je kan zijn positiviteit bijna voelen! Hij is een met zijn kunst en behandelt zijn schilderijen als z’n kindjes, die hij hoogstpersoonlijk bij je thuis komt bezorgen.

Hij gelooft in wat hij maakt en verkoopt het met volle overgave aan zijn publiek. Je kan niet anders dan van hem houden. Heb je deze donkere dagen een beetje positiviteit nodig? Bekijk zijn werk en neem zijn advies ter harte: "Manifest good energy, give good energy. Drink more water. Live the life you've been given. Feel blessed, be blessed, stay blessed. And last, but certainly not least… BIG BLESS."'