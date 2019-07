'Waarom zijn we zo snel bang?'

Sinds vorig jaar vraagt Nils Adriaans mensen uit het vak om een week lang curator te van zijn *Random pic(k) of the day for a week: ‘Iedere dag plaats ik dan een door haar of hem gekozen visual van beeld/film/muziek/poëzie of wat dan ook, plus een korte toelichting (waarom heb je voor dit fragment gekozen?) op mijn Facebook-pagina.’ Daarnaast bundelt hij sinds dit voorjaar iedere vrijdag de bijdragen van zijn curatoren op Adformatie.nl.

Deze week is Rogier de Bruin, creative director en medeoprichter van HERC the agency, curator van 'Random pick of the day for a week'. Afgelopen week lanceerde HERC deze videoclip met de Amerikaanse rapper A$AP Ferg om de nieuwe lijn voor old school BMX-merk Redline te introduceren.