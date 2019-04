‘De NPS-score is al jaren geleden afgeschoten als voorspeller van klanttevredenheid’

Die ochtend is Mirella Kleijnen in alle vroegte net terug uit Houston waar ze een congres bijwoonde. Maar het interview een dag uitstellen om even op adem te komen, is niet nodig. ‘Gewoon doorgaan is de beste remedie tegen jetlag,’ bezweert Kleijnen, die sinds maart vorig jaar is aangesteld als hoogleraar Customer Experience Managment aan de VU.

Van vermoeidheid is tijdens het interview in ieder geval niets te merken. Integendeel, Kleijnen wekt een dynamische indruk en spreekt in hoog tempo over uiteenlopende onderwerpen, van data analytics en artificial intelligence tot en met robots en de opvallende vaststelling dat organisaties in een aantal opzichten doorslaan als het gaat om het toekennen van waarde aan customer experience.

Tijdens Customer19 zal ze het vooral hebben over de impact die technologie kan hebben op de klantbeleving, maar ook op het functioneren van werknemers