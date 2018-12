Bijna alle 50-plussers zitten op sociale media, maar merkgevoelig zijn ze weinig

Het onderzoek maakt gebruik van het zogenoemde Connected Life-segmentatiemodel, waarin er vier categorieën in online gedrag zijn te onderscheiden: de Functionals, Observers, Connectors, Leaders/Superleaders

Het grootste segment binnen de 50-plusdoelgroep wordt gevormd door de doelgroepen Functionals en Observers (38% vs. 33%). Binnen de 50-plusdoelgroep is het segment Functionals verhoudingsgewijs tweemaal zo groot als dat deel binnen de 50-mindoelgroep. Dit segment spendeert de minste tijd online, omdat ze dit bewust willen of door gebrek aan mogelijkheden. Internet wordt vooral gebruikt als er een duidelijk voordeel is. Daarnaast is dit segment online het minst trendgevoelig en sociaal.

Opvallend is dat het segment Connectors, de doelgroep die vooral online is om sociale activiteiten te ondernemen, bijna gelijk is aan gemiddeld Nederland met 7% versus 9% binnen de doelgroep 18-50 jaar.