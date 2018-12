Consument eist meer grip op gebruik persoonlijke gegevens door bedrijven

De mate waarin consumenten bereid zijn om hun data te delen, is sterk afhankelijk van het soort data dat ze delen en wat ze hiervoor terug krijgen. Dat is de belangrijkste take away uit de tweede reeks uitkomsten van de Privacy Monitor 2018, het onderzoek naar houding en beleving van Nederlandse consumenten ten aanzien van privacy en persoonsgegevens.

De resultaten laten volgens DDMA zien dat Nederlanders bereid zijn om hun data te delen met bedrijven, mits het duidelijk is waarvoor en wat zij er voor terugkrijgen. De bereidheid onder Nederlanders om hun data te delen met bedrijven, is volgens de branchevereniging aanwezig. 53% van de respondenten geeft aan dat ze tevreden zijn over de hoeveelheid informatie die zij aan organisaties geven. Bijna de helft gaat er vanuit gegevens te moeten delen om te krijgen wat men wil en 40% is bereid om persoonlijke gegevens te ruilen voor gratis online diensten.