In de grootste Nederlandse steden is 80% bekend met ‘flitsbezorging’

Het antwoord op bovenstaande vraag is eenvoudig: dat ligt eraan waar én aan wie je het vraagt. Buiten het Randstedelijke gebied, en dan vooral onder de 45-plussers is 69% nog niet bekend met het concept flitsbezorging. ‘Als je in een grote stad woont of werkt, is dat wellicht wat moeilijker voor te stellen’, vertelt Marcel Vogels, oprichter van MeMo². ‘Er is namelijk sprake van een nieuw straatbeeld door Getir gekleurde trams en de outdoor-campagnes van Gorillas, Flink en Zapp. En dan zijn er ook nog eens de vele bezorgers die in branded outfits door de stad racen. Een soort Randstad 2.0 dus.’

Dit nieuwe straatbeeld lijkt in de drie grote steden zijn vruchten af te werpen: in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is maar liefst 80% bekend met flitsbezorging. Onder 18- tot en met 34-jarigen in deze steden ligt het bekendheidsniveau zelfs op 89%. Deze categorie is dus in no-time een begrip geworden in dit gebied.