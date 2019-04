Mark van der Vlies (KPN): ‘Door data te gebruiken kunnen we veel relevanter zijn’

‘We zien de NPS-score sterk stijgen, in het bijzonder bij het aanbieden van een gratis monteur of nieuwe hardware. De loyaliteit van klanten die een dergelijk aanbod krijgen is verdubbeld. Maar we zien ook dat de cross sell met 80% is gestegen, doordat we klanten op het juiste moment een relevant aanbod doen. Hoe dat werkt zie je goed terug bij onze Compleet-propositie. Dat is het totaalpakket dat de klant veel voordelen biedt, zoals gratis zenderpakketten en een verdubbeling van de databundel. Belde de klant voorheen met ons, dan werden al die voordelen opgesomd. Door data te gebruiken kunnen we veel relevanter zijn. Zien we dat een klant regelmatig meer data verbruikt dan in zijn bundel zit, dan noemen we bijvoorbeeld alleen de verdubbelaar. We kunnen de effecten van dergelijke acties op de KPI’s heel nauwkeurig meten doordat we een 10% controlegroep gebruiken, bestaande uit klanten die geen Next Best Actions te zien krijgen. Door te meten wat we doen, zijn we in staat om onze modellen te optimaliseren.’