KPN wint DDMA Customer Data Award

KPN onderscheidde zich volgens de jury van de andere finalisten door ‘de integraliteit van de case’. ‘KPN heeft op overtuigende manier laten zien dat data gestuurd werken de gehele organisatie betreft en dus ook een fors verander component met zich meebrengt.’

Kees Groenewoud (Cmotions), juryvoorzitter: ‘Wat dit jaar met name opviel was het professioneel gebruik van analytics bij bijna alle cases, maar ook de onmiddellijke vertaling van inzichten door deze analytics naar communicatie toepassingen.’.

De Customer Data Award is een bekroning voor de organisatie die klantdata op operationeel, tactisch en strategisch niveau het meest succesvol weet in te zetten. De cases zijn door de vakjury beoordeeld op verschillende criteria, waaronder; rendement, strategische verankering in de organisatie en de impact van het datagebruik op klanten.

Op de site van de Data Dag is meer te lezen over de case van KPN en de andere finalisten.