Opvallende daling Radio1, Qmusic vindt de weg weer omhoog

Pas eind oktober (in beperkte mate) en vooral eind november wordt het spannend: als de rookwolken zijn opgetrokken zien we wat er gebeurt door de stoelendans van Gerard Ekdom, Domien, Sander H, Marieke Elsinga, etc. etc. En daarna volgt pas de tweede ronde eind maart 2019 als ook het effect van vertrek Evers zichtbaar is. Maar wie weet wat er nog meer gaat verschuiven qua poppetjes de komende maanden. Want het radiolandschap in Nederland: never a dull moment.