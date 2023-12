Tim Zuidgeest: 'Je weet waarschijnlijk niet meer wat je vorige week hebt gegeten, maar wel waar je op 9/11 was'

3. EEG in 8 miljard VR headsets - 'Voor Meta betekent dit dat je de optie hebt om naast ‘unskippable ads’ ook ‘un-ignorable ads’ in kunt inzetten'

'Vorige week zag ik op LinkedIn een dystopische ‘toekomst’ zich voltrekken in China. In een schoolklas zag je dat alle kinderen een EEG headset op hadden. Daarmee kunnen ze goed zien of iemand gefocust is, of aan het dagdromen is. Die informatie wordt vervolgens realtime doorgezet naar de leraar en hun ouders 😱.

Ook bizar, als je het mij vraagt.

En direct denk (of hoop) je dan dat dit in Europa nooit zal gebeuren. Maar daar denken Meta en Apple wellicht anders over 😅. Als het aan hen ligt, draagt iedereen straks een VR headset. En laat je daar nu ook eenvoudig een EEG-sensor in kunnen bouwen. Voor Meta betekent dit dat je de optie hebt om naast ‘unskippable ads’ nu ook ‘un-ignorable ads’ in kunt inzetten. Ze zouden immers kunnen meten of je wel de volle aandacht aan een reclame geeft.

De kans dat dit gebeurt lijkt me redelijk klein. Ik zag ooit een start-up die een gratis TV aanbood, maar dan moest je wel echt kijken naar de reclames tussendoor (gemeten met eye-tracking). Volgens mij kwam dit niet echt van de grond - mede vanwege het gevoel van intrusion (inbreuk) op je privacy.

Maar als ik dan toch met de gedachte ‘mag’ spelen, dan zie ik ook leuke kansen. In ons huiskamerlab meten we dagelijks hoe goed een reclame de emotionele snaar weet te raken, met EEG. Met VR inclusief EEG zou je dus in potentie 8 miljard participanten hebben 😇. Dat maakt grootschalig onderzoek opeens een stuk eenvoudiger.

Uiteraard zou je dit alleen willen met uitdrukkelijke toestemming, én heb je niet 8 miljard participanten nodig. Maar stiekem lijkt me al die data best tof. Zo kan je nóg beter zien of je campagne aanslaat, welke delen eruit kunnen, én wat het emotionele hoogtepunt is.

Wie weet 😇. Tot die tijd doen we die neuro-studies gewoon in ons huiskamerlab.'

Bron beeld hieronder uit WSJ: China’s Efforts to Lead the Way in AI Start in Its Classrooms