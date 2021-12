Rapport Kantar: dit zijn de belangrijkste mediatrends voor 2022

Veel merken die te maken kregen met Covid-19 zijn direct gestopt met adverteren. Vervolgens, toen de kust veilig leek, is alles weer een beetje ‘aan’ gegaan. De nadruk kwam daarbij te liggen op (kortetermijn)performance. Grote en kleinere merken beginnen nu te voelen dat een sterk merk bittere noodzaak is om te kunnen overleven in de omnichannel-arena. We verwachten daarom grote offensieven in competitieve industrieën.

Een voorbeeld hiervan is de markt van kansspelen. Het merk en de beleving is zo doorslaggevend dat nieuwe toetreders flink in de buidel zullen tasten en daarin een lange adem moeten demonstreren. Hetzelfde geldt voor fashionmerken. Wil je gevonden worden op marketplaces? Dan is een onderscheidend en gewaardeerd merk essentieel. Een goed voorbeeld is G-Star RAW met hun campagne Say It Witcha Booty met in de hoofdrol Snoop Dogg. De verwachting voor 2022 is dat we meer van dit soort grootschalige merkcampagnes voorbij zullen zien komen.