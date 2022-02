Retailmedia: aanstormend leider in advertentieland

Onder leiding van Guus Beekmans (Greenhouse) en Danae Verpoorten (GroupM) werden 480 deelnemers tijdens het hybride evenement bij de hand genomen en voorzien van waardevolle inzichten. Jumbo is niet geheel verrassend bezig met een eigen mediabedrijf en was dan ook aanwezig als een van de discussiepanelleden met Monique Pennings (Manager Media & Partnerships).

Albert Heijn gaf acte de présence met Albert Heijn Media Services (AHMS) en moet worden beschouwd als marktleider in deze categorie: Vice President Maurits Priem deelde een betekenisvolle presentatie over de huidige stand van zaken in retailmedia. Priem presenteerde een transparant overzicht bestaande uit effectiviteitsstudies van campagnes die in 2020 en 2021 hebben gelopen (uitgevoerd door MeMo², a Kantar company). Coen Kempen van MeMo² bood adverteerders actuele kerninzichten in effectiviteit. Samengevat in vijf gouden regels. Marcel Vogels gaf zijn kijk op de toekomst van retailmedia. En die toekomst ziet er voor de komende vijftien jaar zeer rooskleurig uit.

De sessie kan worden gezien als het echte startschot in de professionalisering van retailmedia in Nederland. Naast Jumbo en AHMS deelde ook Unilever een adverteerdersperspectief. Retailmedia wordt nu vrijwel standaard overwogen als onderdeel van grotere mediaplannen. Problemen zijn er zeker ook: gebrek aan standaardisatie, netwerken zijn nog niet uitgekristalliseerd en soms onduidelijkheid over de ROAS.