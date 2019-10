Tijdens ADE ligt de focus ook op China

Vanwege de groeiende populariteit van dancemuziek in het Aziatische land, is het interessant voor westerse evenementenbureaus om de oversteek te maken. Zo ook voor Daan Oomen, de creative director van de Nederlandse organisatie Live Legends, die deelneemt aan een paneldiscussie tijdens House of China. In het Aziatische land krijgt Live Legends voet aan de grond met het clubconcept ‘⅓’. Dit concept is gebaseerd op de verdeling van de dag van de mens: acht uur wordt gespendeerd aan werk of studie, acht uur aan slaap en de overige acht uur aan ontspanning. En die ontspanning kan men vinden in de clubs van Live Legends. ‘Wij proberen technologie te verbinden met de clubervaring. In China kun je echt uitpakken. Veel technologie en producten, die wereldwijd worden gebruikt, worden gemaakt in China, waardoor de aanschafprijs een stuk lager ligt. We werken met lasers, led-schermen, maar ook fontein-achtige systemen.’



Felipe Zona, een Kroatische dj die regelmatig in China optreedt en ook onderdeel van de paneldiscussie is, kijkt zijn ogen uit in de Chinese clubs. ‘Het is bijna pervers wat daar gebeurt. Soms zijn er meer dan honderd lasers in een club, wat natuurlijk veel te veel is. Verder word je ook verblind door de honderden vierkante meters aan led-schermen in de clubs. Dat zie je niet in Europa.’ Oomen: ‘Een Chinese club is eigenlijk de extended versie van een westerse VIP-ruimte. Daarnaast heerst in China de cultuur om de club in te duiken om gezien te worden.’ Zona vult aan dat de clubbezoeker ook het geld wil laten rollen. ‘Het aantal flessen dure champagne wat er op een gemiddelde clubavond doorheen gaat, is echt niet normaal.’



Volgens Zona verschuift de dance-industrie van de club naar het festivalterrein. De dag moet namelijk nu worden geplukt, waardoor nachtbraken niet meer de norm is. Het social media-tijdperk speelt daar een rol in, volgens de aanwezigen op het podium. ‘Clubs zijn donker en grimmig, waardoor je er geen content over kunt maken voor op social media’, vertelt Zona. ‘Overdag tijdens een festival is dat makkelijker. Festivals zijn namelijk veel geschikter voor content op social media door het daglicht. Op deze manier kan de Chinese festivalbezoeker aan zijn of haar vrienden laten zien waar men geweest is om zo indruk te maken’, besluit hij.