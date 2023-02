Barbera Wolfensberger missieleider Nederlandse creatieve delegatie SXSW 2023

New Dutch Wave (NDW) organiseert een handels- en inspiratiemissie met netwerk-tour van 9 tot en met 13 maart tijdens South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas. Het doel hiervan is de internationale samenwerking en innovatie in de Nederlandse creatieve sector te versnellen. Het is de zesde keer dat NDW en CreativeNL naar SXSW gaan.

Tijdens dit evenement organiseert NDW een aantal events in het Innovation Bridge Europe huis op het SXSW-terrein gericht op maatschappelijke, duurzame en interactieve onderwerpen. Er zijn matchmaking- en inspiratiesessies, founder lunches, speed dates, round tables en een startup-programma gepland.

Innovatiekracht

Barbera Wolfensberger (voorheen onder andere Voorzitter Topsector Creatieve Industrie, CMO TMG en CEO FHV BBDO): 'Nederland is een klein land, maar onze creatieve professionals dragen steeds meer bij aan oplossingen voor urgente opgaven zoals energietransitie, klimaatcrisis en verstedelijking. Op een internationaal podium zoals SXSW kunnen we laten zien wat onze creatieve industrie aan innovatiekracht te bieden heeft.'

De Nederlandse sprekers, artiesten en kunstenaars die op het podium staan zijn onder anderen Boyan Slat (Ocean Cleanup), The Vices, Iguana Death Cult en Personal Trainer. Kunstinstallaties zijn er van Dropstuff en Polymorf.

Vera Kuipers, landenexpert Verenigde Staten CreativeNL: 'CreativeNL richt zich namens de Topsector Creatieve Industrie op een breed vertegenwoordigde en stevig gepositioneerde Nederlandse representatie van de creatieve sector, om kruisbestuiving en synergie tussen disciplines en netwerken aan te jagen – zodat Nederlandse innovatieve creatieven en ondernemers toegang hebben tot contacten en markten wereldwijd.

“Want to make the world a better place?” De oproep van SXSW voor deelname sluit naadloos aan op de missie van CreativeNL, waarvoor ik als strategisch expert VS onophoudelijk zoek naar passende haakjes en dwarsverbanden.'

Meld je hier aan voor de missie.