Bert Hagendoorn: ‘Design is veel meer dan alleen maar mooie plaatjes’

Jong talent krijgt volop de kans om zich te profileren in Noord-Brabant. Studenten gaan onder toezicht van experts van toonaangevende bureaus in teams aan de slag met een pitch. ‘Ze zullen hun concept aan vakmensen presenteren en de winnaar komt in de middag op het podium terecht voor het grote publiek. Een bijzonder moment.’ Die talenten komen uit alle windrichtingen, vertelt Hagendoorn. Van opleidingen als de Willem de Kooning Academie, Hogeschool Utrecht, SintLucas, Hogeschool van Amsterdam en de Master Digital Design.

Hagendoorn, ook lid van de Raad van Advies van de Dutch Design Week, draagt actief zijn steentje bij tijdens het evenement. Tijdens Digital Friday modereert hij het event DDW Talks: Digital Design. ‘Sprekers van verschillende merken en creatieve bureaus worden daar verwelkomd. Het podium is echt een mooie mix van talent, merken en bureaus.’ Onder meer MediaMonks, Sony en Code d’Azur geven acte de présence. Volgens Hagendoorn geven de cases die zij presenteren een goed overzicht van hoe ver Nederland is op het gebied van design in combinatie met nieuwe technologieën als robotisering, artificial intelligence en mixed reality.

Maar wat speelt er nu eigenlijk in de wereld van digital design? Wat is nu relevant? Waar maken designers zich druk om vandaag de dag? Hagendoorn houdt zich ook bezig met vragen als deze en heeft daarom een enquête uitgezet bij de 24 aangesloten bureaus van zijn stichting. ‘Onderwerpen als de toekomst van ons vakgebied, hoe we ons moeten presenteren naar het buitenland toe, maar ook de klant an sich kwamen voorbij in dit onderzoek.’