CreativeNL Live dag 1: ‘Er is altijd een manier om samen te werken’

De conferentie maakte onderdeel uit van de internationale dagen van de Topsector Creatieve Industrie tijdens Dutch Design Week in Eindhoven. Het overkoepelende thema – circulair design – sluit aan op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030 van de VN.

Hier de hoogtepunten:

In het openingspanel (specifiek over circulair design en bovengenoemde onderwerpen) sprak Lucas De Man, creative lead van Dutch Design Week’s Embassy of Circular & Biobased Building en in het dagelijks leven CEO van Biobased Creations, dat het gebruik van vernieuwende duurzame materialen in (kunst)installaties en creaties aanjaagt, zeer treffend:

‘Social design vindt niet geïsoleerd in afgesloten contexten plaats. Wat wel zo is, is dat we in verschillende werelden leven en dat we een nieuwe gezamenlijke taal moeten ontwikkelen. We moeten onszelf opnieuw overdenken en uitvinden en ervoor openstaan dat we misschien niet alles weten.

Toen wij The Growing Pavilion van mycelium (het netwerk van alle draden van een schimmel, red.) van paddenstoelen wilden gaan maken, riep een architect: ‘Wij kunnen een vloer van aardappelen maken!’ Geweldig. Nogmaals, sta open voor wat je niet kent.

Of neem The Exploded View Beyond Building, dat compleet van bio-materialen is gemaakt en we ook in Hongkong willen maken. In zo’n stedelijke omgeving zou het ‘onmogelijk’ zijn om zoiets te doen; er zouden geen bio-designers zijn, planten zijn er onbetaalbaar. Dat laatste is waar, maar het lukt.

Het is net als met nieuwsgierigheid en in de liefde: er is altijd een manier om te verbinden en samen te werken.’