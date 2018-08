Dit zijn de Nederlandse winnaars van de Red Dot Award 2018

Nederland wint dit jaar 24 Red Dot Awards, twee minder dan vorig jaar. Bureaus Cheil Amsterdam en OMA winnen een Best of the Best met hun ontwerpen, respectievelijk met werk voor Samsung (Samsung Smart Suit) en Hyundai (Genesis Gangnam).

Philips valt vier maal in de prijzen en Kraftwerk Linked by Isobar drie maal, waarvan twee maal met The Bar (Diageo). Daarnaast mogen eind oktober ook Cheil Amsterdam, Dept, Momkai en d-file design studio meer awards ophalen.



Grand Prix

De Red Dot Award is een internationale prijs voor design die jaarlijks wordt uitgereikt door het Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen. Dit jaar waren er meer dan 8600 inzendingen uit 45 landen. Hieruit selecteerde de jury de winnaars in 17 categorieën. 8,2% van de inzendingen komt in aanmerking voor een Red Dot award. In elke categorie kan bovendien een Best of the Best worden uitgereikt. Hiervoor komen dit jaar 58 inzendingen in aanmerkingen.

Daarnaast kent de jury ook nog een aantal Grand Prix uit. Dit jaar zijn dat er slechts zeven. De awards worden op vrijdag 26 oktober uitgereikt in het Konzerthaus in Berlijn.

De Nederlandse winnaars: Best of the Best

Samsung Smart Suit

Categorie: Advertising

Bureau: Cheil Amsterdam

Ontwerper: Norman Groenewegen