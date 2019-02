Dutch Digital Design maakt zich los van branchevereniging DDA en gaat verder als zelfstandige organisatie

Het initiatief werd in 2014 opgezet door Bert Hagendoorn met als doel de zichtbaarheid van het beste Nederlandse digitale werk te versterken. In de afgelopen jaren leverde dat volgens Hagendoorn één miljoen euro op aan mediawaarde, wist DDD tienduizend volgers te binden op sociale media en was men deelnemer aan ruim dertig events.

Dutch Digital Design legt een vergrootglas op de Nederlandse winnaars bij internationale awards en er voert lobby voor sprekersplekken op events - waar mogelijk in combinatie met handelsmissies. Een redactie verzorgt publicaties op eigen kanalen en via mediapartners als The Drum. Ook krijgt de eigen website binnenkort een overzicht van cases.

Iedereen kan interactief werk aanmelden via de DDD-website. Een 20-koppige vakjury, samengesteld uit afgevaardigden van de partnerbureaus, beoordeelt de inzendingen.