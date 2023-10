CreativeNL Live dag 2: ‘Autonome creatieven moeten ook meedenken over de toekomst’

Potentie

Vervolgens keken in het panel ‘Dutch approach goes global’ drie vrouwelijk voorlopers op het gebied van ontwerp en innovatie vooruit.

Geke van Dijk van design research consultancy STBY, dat wereldwijd ‘fundamenteel’ onderzoek doet voor klanten als Amazon en Spotify, zoals ‘hoe maken mensen podcasts, en wat hebben podcast creators nodig?’: ‘Mijn ideaalbeeld is een wereldwijd kwalitatief netwerk van lokaal onderzoek, waardoor we veel minder hoeven te vliegen. Er is in potentie zoveel kennis waaruit we zouden kunnen putten.’

Deborah Nas, Professor Strategic design for technology-based innovation TU Delft (‘de enige technische universiteit met een design faculteit’) en verbonden aan het Centre for Quantum and Society (a knowledge and co-creation center dedicated to maximizing the positive impact of quantum technologies on society) – of kort gezegd innovatie-expert: ‘Designers kunnen heel goed naar technologie kijken, vervolgens uitzoomen om relevante producten en applicaties te ontwerpen, en vervolgens uitzoomen om de maatschappelijke consequenties daarvan te plaatsen. Designers kunnen dus heel goed iets begrijpelijk maken, en een toekomst schetsen en ons daar(door)heen te gidsen.

Mijn droom is om een ‘taal’ te ontwikkelen die de mogelijkheden van quantum ontwerp begrijpelijk maken voor iedereen en de mogelijkheden ervan te democratiseren. Want het onderwerp is tot nu toe een ‘avontuur’ van de rijke landen.’

De Colombiaanse Juanita Devis van AMS Institute – Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, dat onder andere [met het project Roboat] onderzoek heeft gedaan naar zelf varende boten: ‘Mijn stip aan de horizon is dat ik de hoofdingrediënten van innovatie ecosystemen ontcijfer (lacht). Dat blijft altijd verrassend. Wat ik wel weet is dat creativiteit altijd de vonk geeft voor vernieuwing.’

Tenslotte was het de beurt – of uitsmijter – aan topambtenaar (en voormalig reclamevrouw) Barbera Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur & Media (DGCM) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: ‘Deze dag vormde een mooie trip down memory lane en tegelijk een blik in de toekomst van Nederland, waarbij het meestal over water gaat, maar nu over creativiteit.

Een toekomst waarin er wat mij betreft in innovatieve projecten voor een betere wereld altijd plek zal, of moet zijn voor design-onderzoek en toegepast design, maar ook voor visionaire kunstenaars en artiesten; autonome creatieven die over de toekomst meedenken en -maken en zo nieuwe vergezichten kunnen schetsen en narratieven kunnen bedenken. Dat wordt de volgende stap. Bij het Ministerie van OCW zijn we uiteraard overtuigd van cultuur, die in positieve zin autonoom is, want daarin schuilt vaak (sociale) vernieuwing.

Daar zullen we voor strijden en onszelf onvermoeibaar over laten horen binnen de overheid.’

Fotografie Kas van Vliet (gelukkig hebben we alle foto’s nog).