Iedere thuiswedstrijd van 'underdog' FC Eindhoven een nieuw affiche

Lars van Herk, marketing- en communicatiemanager van FC Eindontwerp (of FCE, zoals hij het noemt), licht toe: 'De afgelopen tijd zijn we met een select groepje – dat zich FC Eindontwerp noemt – bezig met onze branding en positionering. Een van de eerste zichtbare resultaten daarvan is ons nieuwe logo, ontworpen door een trouwe supporter. Vanuit dit groepje uit de creatieve hoek van ons Jan Louwers Stadion komt ook dit initiatief, een heel eenvoudig concept: elke thuiswedstrijd-affiche van dit seizoen wordt door verschillende vormgevers en kunstenaars uit designstad Eindhoven ontworpen.

FCE biedt kansen op sociaal, sportief en zakelijk vlak en wij zijn er voor iedereen die iets met voetbal heeft. Dit soort initiatieven sieren onze club, letterlijk. Uiteraard denken wij hier als club graag in mee omdat wij geloven dat dit de onderlinge connectie tussen de club, de stad en de mensen versterkt. Dit zie je niet veel bij andere clubs in Nederland of andere landen.

De eerste reacties zijn overweldigend. Ons aanvankelijke idee was om de 19 affiches aan het einde van het seizoen te veilen voor een bepaald doel. Nu er zoveel animo is bekijken we nog wat er met de exclusiviteit gaat gebeuren. Onze volgende thuiswedstrijd is vrijdag 26 augustus, dan onthullen we het volgende affiche.'

Een zwak voor de underdog

Voor de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen afgelopen vrijdag (2-1 winst tegen Willem II) beet Storm Kortland (19) het spits af. Kortland doet dit jaar eindexamen crossmedia/vormgeving aan het SintLucas, met illustratie als specialisatie – Van Herk: 'FCE staat ook voor bouwen met talent.'

Kortland is een echte Eindhovenaar, geboren en getogen in de wijk Oud-Woensel én al jaren fan en seizoenkaarthouder van de 'Blauwwitten': 'Of de meeste ontwerpers fan van FC Eindhoven zijn, in plaats van PSV? Op dit moment hebben ontwerpers naar mijn mening meer een zwak voor FC Eindhoven, omdat de club bezig is om een nieuwe, gedurfde stijl te ontwikkelen, waarin meerdere designers hun creativiteit en eigenheid kwijt kunnen. Doorgaans hebben ook creatieven, muzikanten en noem maar op, ook een zwak voor de underdog.'

