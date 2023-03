SXSW-missieleider Barbera Wolfensberger: 'Ik ben volledig ondergedompeld in een immersieve wereld'

Deze week was Barbera Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur en Media bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, curator van de rubriek 'Random Pic(k) Of The Day For A Week'.

Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag) vanuit Austin, Texas, waar ze missieleider van de handels- en inspiratiedelegatie van New Dutch Wave en CreativeNL tijdens South by Southwest (SXSW) was.

Wolfensberger over haar week: 'De Nederlandse creatieve industrie en onze ondernemers stevig op de kaart zetten. Dat is in eerste instantie mijn doel als delegatieleider van de zesde South by Southwest (SXSW)-missie. Naast directeur-generaal Cultuur en Media ben ik hier aanwezig als lid van het Topteam Creatieve Industrie, waarvan Jann de Waal het boegbeeld is. Het programma van New Dutch Wave vindt dit jaar plaats in het Innovation Bridge Europe House, het thuishonk dat we delen met Duitsland en Oostenrijk.

We zijn hier in Austin met een groep bevlogen mensen uit Nederland, die zich graag inzetten voor een vitale en toekomstbestendige creatieve industrie. Een creatieve industrie die zich bezig kan houden met het tackelen van urgente vraagstukken. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat publieke waarden zoals toegankelijkheid en privacy gewaarborgd worden in onze digitale samenleving?

Zulke vragen raken bovendien aan het gesprek dat ik voerde met onze staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen. Want ook zij was aanwezig op SXSW. Een uitgelezen kans om samen met haar, het Topteam Creatieve Industrie en het Topteam ICT te onderzoeken waar digitalisering en creatieve industrie elkaar raken en kunnen versterken. Mooi was het daarnaast om de groep van onze missie in contact te kunnen brengen met de burgemeester van Austin, Kirk Watson.

SXSW biedt een uniek podium voor creatieve ondernemers en onderzoekers om zichzelf in de schijnwerpers te plaatsen. Van ontwerpers, muzikanten en start-ups tot corporates, kennisinstellingen, bestuurders en investeerders — iedereen komt samen in Austin. Het is daarom bij uitstek een plek om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, om te leren, om te groeien en uiteraard geïnspireerd te raken.

Hier haar 5 bijdragen:

1. Beyond Play - Het maatschappelijke belang van spelen en games

'Wist je dat historicus Johan Huizinga in 1938 al schreef over het belang van spel voor de vorming van cultuur en samenleving? Je zou Nederlanders dus zeker ‘early adopters’ van gamecultuur kunnen noemen. Geen wonder dat de Nederlandse gamesector bekend staat om zijn creativiteit en innovatiekracht.

Games zijn een medium van de toekomst, een cultuuruiting met wereldwijd miljarden beoefenaars. Ik mocht op zaterdag de New Dutch Wave-sessie ‘Beyond Play’ openen, waarin het maatschappelijke belang van spelen en games centraal stond. Met presentaties van onder meer Derk de Geus (zie foto) van de Dutch Games Association werd ingegaan op de sociale impact die games kunnen hebben – van de keuze om de held in de populaire Nederlandse game Horizon Forbidden West vrouwelijk te maken tot een speciale editie van Minecraft die kinderen op een speelse manier kennis laat maken met belangrijke figuren zoals de Dalai Lama en Desmund Tutu.

Dat laatste initiatief is een bijzondere samenwerking tussen Minecraft en het Nobel Peace Center, waarmee een brug wordt geslagen tussen de digitale wereld van Minecraft en de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. Kim Reksten Grønneberg van het Nobel Peace Center en Allison Matthews van Minecraft (Microsoft) vertelden tijdens de sessie over dit nieuwe project, waarmee ze hopen toekomstige ‘changemakers’ te inspireren.

In onze veranderende samenleving vervagen de scheidslijnen tussen de digitale wereld en de fysieke wereld. Door spelenderwijs deze grenzen te ontdekken en onderzoeken, kunnen we in ieder geval proberen de samenleving toe te rusten om de transitie aan te kunnen. En misschien wel de wereld een beetje beter maken!'