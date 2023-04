Dennis Micka (Guerrilla Games): 'Dat gaming alleen voor jongens of mannen is, is een mythe'

5. Aspiring game devs - Ik besef steeds weer hoeveel geluk ik heb gehad

'Toen ik nog studeerde was ik zo'n persoon die game developers vragen ging stellen op game conferenties die eigenlijk alleen bedoeld waren ter promotie van games. Zij zaten immers al in de industrie waarin ik ook terecht wilde komen!

Nu zijn die rollen omgedraaid. Nu word ik aangesproken en ontvang ik tientallen berichtjes via LinkedIn en Twitter met vragen van jonge mensen die de industrie in willen en het is alsof ik mezelf hoor en zie. Ik besef dan ook steeds weer hoeveel geluk ik heb gehad, want ik heb altijd toegang gehad tot computers en een opleiding. Ik sprak laatst met een Braziliaanse jongen die me via Twitter benaderde met de vraag hoe hij ook een game designer kan worden. Ik zei dat hij moest beginnen met het installeren van wat game editors en daar een beetje mee moest gaan spelen. Hij antwoordde dat hij zou beginnen met het sparen voor een computer...

En als je dan uiteindelijk al jaren in de industrie zit, verlies je stiekem toch een beetje die verwondering die je ook had toen je net begon, want dat je aan een AAA game (Horizon) werkt die geliefd is over de hele wereld, is een redelijk normale zaak geworden voor je.

Via zulke berichten, maar ook wanneer er nieuwe, jongere mensen beginnen in je team, vol energie en gretigheid, word ik gelukkig weer herinnerd aan hoe cool m'n baan eigenlijk is.'