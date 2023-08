Dymphie Braun over (on)rechtvaardig ontwerp en de publieke ruimte (én Club Brekkie)

Deze week was Dymphie Braun, programmamaker (voorheen o.a. van Pakhuis de Zwijger), zelfverklaard silent rebel, art-lover, design-junkie én Chair(wo)man Main Jury 2023 Dutch Design Awards, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier haar 5 bijdragen:

1. Spannende luisterverhalen: De Ondergrond - Echt álle afleveringen zijn parels

'Ik kom net terug van vakantie en vind het heerlijk om tijdens het rijden naar podcasts te luisteren. Niet naar van die drukke praatshows, maar naar spannende luisterverhalen. Een aanrader is De Ondergrond van Sam van Raalte; ik heb zowat alle afleveringen in één ruk door geluisterd.

Sam - die ooit de sportredactie van VICE leidde en zich nu voornamelijk met podcasts bezig houdt - produceerde De Ondergrond geheel in eigen beheer. Van een onderzoek naar een medisch ketamine-experiment waaraan hij zelf ooit deelnam tot aan een interview met de Nederlands-Armeens-Iraans-Amerikaanse rapper R-MEAN die hij al sinds het prille begin volgt en die inmiddels met onder anderen Wu-Tang Clan en NAS werkt - echt álle afleveringen zijn parels.

Wat ik zo tof vind aan deze podcast is dat ‘ie allereerst superstrak geproduceerd is, echt dikke complimenten. Maar het allermooiste eraan is dat Sam als maker laat zien dat de beste verhalen soms onder je neus liggen, maar waar je wel voor ‘aan’ moet staan.

Mijn lievelingsverhaal is de aflevering over het Yi Jun Peace Museum in Den Haag. Een ietwat mysterieus pand waar hij - en met hem waarschijnlijk vele anderen - al duizend keer voorbij is gelopen. Achter de deur schuilt een weliswaar treurig maar prachtig verhaal, over de Koreaanse diplomaat en onafhankelijkheidsstrijder Yi Jun die in 1907 tijdens de Tweede Vredesconferentie naar Nederland afreisde in een poging toegelaten te worden tot de conferentie. Yi Jun overlijdt onverwachts tijdens die missie in een van de kamers van Hotel De Jong, het pand waar nu het museum gevestigd is. Niet lang daarna kwam Korea onder Japans bestuur te staan. Een klein Haags hotelkamertje waar zich zo'n drama blijkt te hebben afgespeeld in een onafhankelijkheidsstrijd - who knew?

Als programmamaker geloof ik ook echt dat overal wel een bijzonder verhaal in zit. Inspiratie ligt letterlijk op straat: een pand in je wijk, iemand die je onverwacht tegen het lijf loopt, of dingen die je om je heen ziet en je niet eerder zijn opgevallen.'