Joëlle Strijk: 'De beste ideeën? Die kwamen in het café tegenover de receptie'

Deze week was Joëlle Strijk, artdirector/designer en oprichter van Courtside Agency uit Rotterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Strijk over haar week: 'Voor mij kan inspiratie in van alles zitten, ik zie het als een overdraagbare energie. Het moet iets bij je losmaken, je nieuwe inzichten of perspectieven bieden. Laatst was ik bijvoorbeeld met mijn team op ‘creative camp’ (een soort writers camp/hackaton) voor een nieuw project. We zaten in een bungalow huisje op een camping in de Veluwe. De beste ideeën? Die kwamen in het café tegenover de receptie. Het was lekker om in een totaal onbekende omgeving met andere prikkels te werken. Vandaar dat mijn 5 picks allemaal in een verschillende hoek zitten.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Jacquemus - 'I don't do clothes, I do stories'

'Bij Courtside is ons motto ‘the status quo challenges us to do things differently’. Dingen anders doen zit ‘m niet alleen in onze output maar ook in het proces. Zo zijn we momenteel bezig met de brand strategy en identity van een nieuw supplementen-merk dat volledig natuurlijke supplementen aanbiedt. Geen troep of vulmiddel wat je toch vaak ziet, maar gewoon een mooi en eerlijk product.

Wat je ziet in die wereld is dat echt iedereen hetzelfde doet. Van merknaam tot taalgebruik tot packaging. Ik ben toen ook juist op zoek gegaan naar inspiratie buiten die categorie. Ik moest denken aan de Franse fashion designer Simon Porte Jacquemus en zijn surrealistische video laatst waarbij hij zogenaamde trams in Parijs omtoverde tot 'zijn' mega Le Bambino tassen.

Zoals de designer zelf zegt: 'I don't do clothes, I do stories.' En dat zie je in alles terug: in de 'toast' uitnodiging voor een van zijn shows (Jacquemus has become the toast of Paris), pop-up stores en social media. Het is mooi om op zo’n manier merken te kunnen bouwen.'