Kamiel Meijers over de essentie van (digital) design: complexe materie omtoveren tot een plezierige ervaring

Deze week was Kamiel Meijers, medeoprichter en creative director van digital experience agency 51North uit Sittard met klanten als MG, Porsche, Vredestein en Fortuna Sittard, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Meijers over zijn week: 'Deze week vijf dingen die mij inspireren of geïnspireerd hebben. Daarin zitten meerdere onderwerpen die met elkaar verbonden zijn en die ik belangrijk vind in mijn dagelijkse leven.

Het creatieve proces. Hoe werkt creativiteit en waarom zijn sommige mensen zo goed in wat ze doen. Dat vind ik interessant en inspireert me om zelf ook beter te worden, maar ook om in hun werk en werkwijze te duiken en te zien wat ik er zelf uit kan halen voor mij persoonlijk.

Humor en persoonlijke vrijheid. In mijn optiek essentieel in het creatieve proces. De juiste mensen in de juiste omgeving plaatsen. Mensen in hun waarde laten en laten zijn wie ze zijn, zodat ze kunnen uitblinken in waar ze goed in zijn. Daarbij zijn humor en een positieve sfeer onmisbaar. Ze zijn het smeermiddel voor de motor.

Daarnaast zie ik passie als de belangrijkste drijfveer voor het maken van kwalitatief werk. Passie stimuleert enthousiasme en gedrevenheid, gedrevenheid bevordert doorzettingsvermogen, en doorzettingsvermogen is cruciaal om obstakels te overwinnen en tot exceptionele resultaten te komen.

Positiviteit, passie en enthousiasme werken aanstekelijk en vormen, in de juiste verhouding, een soort licht ontvlambare mix die ik altijd probeer te vinden in alles wat ik doe.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Quentin Tarantino - Grootmeester en geeky film ADHD-er ineen

'Vanaf mijn tienerjaren zijn de films van Tarantino een rode draad in mijn leven. Ik raakte gefascineerd na het zien van Pulp Fiction en ben sindsdien nooit meer gestopt met bijna alles volgen wat hij maakt.

Op creatief vlak een held en inspiratiebron omdat hij op sublieme wijze zijn filmkennis en invloeden kan omzetten naar iets dat nieuw, verfrissend en vooral verrassend voelt. Terwijl het ook op duizend en één manieren refereert aan zijn voorbeelden en inspiratie, maar nooit een kopie is. Hij vindt altijd nieuwe combinaties die verrassen en speelt qua verhaalvertelling altijd met de beleving van het publiek. Het verrassingselement is hetgeen wat het belangrijk maakt, dat is hetgeen wat mensen onthouden. Dat maakt iets memorabel.

De man zelf is mijn ogen een grootmeester geworden in wat hij doet, doordat hij een soort totale nerd-out passie heeft voor cinema en daar met zo’n eindeloos enthousiasme in losgeslagen is, dat hij het leeft en ademt; hoewel hij nauwelijks tijd heeft om te ademen als je hem hoort praten.

Maar juist dat maakt het voor mij herkenbaar en geeft me energie als ik er naar luister. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Ik ben zelf zeker niet zo’n drukke verteller, maar ik herken de overenthousiaste gedachtegangen en word er door geactiveerd. Met als persoonlijk hoogtepunt: zijn boekpresentatie in Carré waar hij bijna twee uur onafgebroken heeft gesproken. Hij is een soort geeky film ADHD-er die niet meer stopt, maar toch vind ik het heerlijk.

Zijn bekendste werk spreekt voor zich, maar zijn iets minder bekende werk moet je zeker ook gezien hebben, denk aan:

Grindhouse - Theatrical Version. Geweldige B-film cinema experience die bestaat uit een zogenaamde 'double feature' van twee films, helemaal in de stijl van jaren '70/'80 B-film bioscopen ('grindhouse cinema'). Een samenwerking met zijn buddy Robert Rodriguez. Bedoeld als een totaalbeleving. Compleet met voorafgaande trailers van niet-bestaande B-films en commercials van een viezig Mexicaans restaurant. Absurd en extreem, maar ik vind het een genot om te ervaren en bovendien hilarisch!

Het aangeklede tweeluik is helaas nooit aangeslagen bij het Amerikaanse publiek, waardoor het project in twee aparte films opgesplitst is en zonder trailers en omliggende context gereleased is in de rest van de wereld (als Planet Terror en Death Proof). Eeuwig zonde.

Jackie Brown - Verfilming van een 'heist' verhaal van schrijver Elmore Leonard, maar tegelijkertijd een ode aan de jaren '70 'exploitation movies', met de actrice Pam Grier die bekend is van films uit dit genre (Foxy Brown en Coffy) en de muziek uit diezelfde periode van onder anderen Bobby Womack, Shuggie Otis en The Delfonics.

Four Rooms - Segment: The Man from Hollywood. Een film die gaat over een bellboy in een hotel. Bestaat uit vier segmenten waarbij elk segment zich in een andere hotelkamer afspeelt en is geregisseerd door een andere regisseur. De film is op zich niet super-briljant, vooral het eerste segment niet, maar het laatste segment door Tarantino (ode aan een Hitchcock-verhaal) is toch wel een verborgen pareltje voor de Tarantino-fan!

Geheime tip: Pulp Fiction - The Chronological Edit. Dit is een fan-edit versie van Pulp Fiction die gesneden is in chronologische volgorde. Top gedaan qua editing en muziek en verrassend om de film eens op deze manier te zien. Zeker als je het origineel al ontelbare keren gezien hebt. Meer info vind je hier.'