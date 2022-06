Karen van de Kraats over verbeeldingskracht als superkracht

2. Diversiteit in design wordt gezien als een werkgelegenheidsprobleem en niet als een ontwerp-probleem

'Tré Seals is de oprichter van Vocal Type, een type foundry (letterlijk: gieterij) die fonts uit belangrijke momenten in de geschiedenis digitaliseert en de aandacht geeft die ze verdienen.

Tré: “Bijna 84% van alle ontwerpers in Amerika is blank. Tot voor kort waren de meeste ontwerpers in Amerika mannen. Dus als je een vrouw bent met een Afrikaanse, Aziatische of Latijnse afkomst, en je ziet een advertentie waarvan je denkt dat deze niet nauwkeurig je ras, etniciteit en/of geslacht weergeeft, dan is dit de reden. Diversiteit is altijd een verwaarloosd probleem geweest in de ontwerp-industrie totdat (in veel gevallen) winst een punt van zorg werd. Diversiteit in design wordt gezien als een werkgelegenheidsprobleem en niet als een ontwerp-probleem.

Wanneer een industrie wordt gedomineerd door één ras en geslacht, creëert dit niet alleen een gebrek aan diversiteit qua mensen en ervaringen, maar ook qua ideeën en creaties. Daarom werkt Vocal Type aan het diversifiëren van design via de wortel/oorsprong van grafisch ontwerp: typografie. Elk lettertype van Vocal Type vetregenwoordigt en belicht een stukje geschiedenis van een specifiek ondervertegenwoordigd ras, etniciteit of geslacht, van de vrouwenkiesrechtbeweging in Argentinië tot de burgerrechtenbeweging in Amerika.

Vocal Type werd gelanceerd in 2016 en groeit sindsdien met steun van mensen die hetzelfde voelen als ik. We hebben een type foundry opgericht en ontwikkeld die een divers perspectief introduceert van ontwerp-gemeenschappen die - tot nu toe - altijd een stille of geen stem hadden in de ontwerp-wereld. Die tijd is voorbij.”'