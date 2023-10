Roos Meerman (Fillip Studios) over Konijnenvoer, design van de toekomst en ontroerende ontmoetingen

Deze week was Roos Meerman, medeoprichter en designer Fillip Studios — Impact through Wonder uit Arnhem, tijdens Dutch Design Week in Eindhoven curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Haar 5 bijdragen:

1. Konijnenvoer / Voedsel van de toekomst - 'Dat maakt het tegelijkertijd zo ongrijpbaar en daardoor exclusief en bijzonder'

'Ontwerpers die werken met smaak vind ik een van de meest bewonderenswaardige creatieve makers. Smaak is een kunstvorm en een fijne bron van inspiratie. Je kunt je totaal laten verrassen door smaken of combinaties die je brein maar moeilijk aan elkaar kan knopen. Het raakt zowel fysiek als mentaal en dat is misschien ook de grote kracht.

Het enige nadeel van deze kunstvorm is dat het altijd zo van korte duur is. Ten opzichte van een kunstwerk waar je zo lang naar kunt kijken als je wilt, een muzieknummer dat je kunt luisteren wanneer je wilt, vervliegt een smaak zo snel, dat alleen de herinnering van het gevoel dat je had, de plek waar je zat of het gezelschap waarmee je was over blijft. Dat maakt het tegelijkertijd zo ongrijpbaar en daardoor exclusief en bijzonder. En vaak niet in woorden te omschrijven.

Een van de meest verrassende en interessante smaakervaringen die ik heb gehad was bij Konijnenvoer, een (vegan) restaurant in het centrum van Arnhem op een prachtige locatie waar ook Collectie de Groen zich bevindt, een kunstgalerie. Een oester gemaakt van oesterzwammen en carrot lax, zalm gemaakt van wortel: voedsel van de toekomst. Omdat woorden de lading dus niet dekken voor het omschrijven van de originaliteit van deze ervaring zeg ik: ga het zelf proeven in Arnhem.'