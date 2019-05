Acht vernieuwende ideeën van jonge denkers voor de digitale sector

Het kopen van een fiets sneller, duurzamer en gemakkelijker maken

Op zoek naar een tweedehands fiets? Via de applicatie Legal Bikes kun je een stalen ros bij jou in de buurt zoeken. Je hoeft niet naar de fietsenmaker, maar je kunt 'm oppikken op openbare plekken in de stad. Zodra je er eentje hebt gevonden, kun je die bekijken en kopen via iDeal of creditcard. Via de app ontvang je een code van het cijferslot en klaar is kees. Op deze manier wil Legal Bikes het kopen van een tweedehands fiets makkelijker maken.

Team: Charilaos Mulder en Friso Gramsma (Universiteit van Amsterdam)