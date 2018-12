Browsen in 3D met Magic Leap en multiplayer ervaringen in AR

De Magic Leap blijft talk of the town met alweer nieuwe ontwikkelingen. In  de eerste betaalde game Seedling  is het verbluffend hoe de game samensmelt met de omgeving. Daarnaast heeft Mozilla een nieuwe browser voor Magic Leap ontwikkeld . Hiermee verandert het internet in 3D, maar soms is het ook gewoon fijn om content op een vlak scherm te lezen. Uitgever Cheddar is een samenwerking aangegaan waarin het nieuws op panelen in je huis hangt. Nice.