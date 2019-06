Volvo test onveilige situaties met virtueel overstekende herten

In de New York Times stond een opiniestuk over AR, getiteld ’ Keep Your Augmented Reality. Give Me a Secret Garden ’. Het artikel is geschreven als een scifi verhaal en gaat over een meisje dat leeft in een tijd waarin iedereen een AR-bril draagt. Hoe we de wereld zien, wordt bepaald door de virtuele filter in onze bril. Zo kun je gevaarlijke, lelijke delen van de stad simpel wegfilteren.

Echt een goed stuk, enorm interessant om daar over na te denken. WAls we bepaalde beelden wegfilteren, wat gaat we dan krijgen. Een wereld met alleen groen, zonder gebouwen? Een wereld waarin geen plaats is voor bepaalde merken? Of bepaalde mensen? Food for thought.