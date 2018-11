Red Bull demonstreert de toekomst van sport kijken

Red Bull Rampage is een bizar freeride mountainbike event. Waaghalzen stunten de berg af. Twee weken geleden vond het event plaats in Utah, maar het toffe was dat je het over de hele wereld kon volgen in AR en VR (360 video) via de Red Bull TV app. Het bergparcours kwam in AR tot leven en je kon het vanuit alle hoeken bestuderen. Intel heeft het 3D-model van de berg gemaakt op basis van 12 duizend highres foto’s, geschoten door een drone die over de berg vloog. Daarnaast werd relevante informatie getoond op bepaalde key points en kon je op vier plekken live meekijken via een 360-videocamera. Dit is hoe je thuis op de bank sport wil ervaren.