'De auto wordt de aanjager van acceptatie voice assistants'

'Het concept slimme kleding is zeker interessant. In zekere zin hebben we al heel wat slimme kleding in huis, alleen praten we dan niet over elektronica maar slimme vezels. Sportmerken lopen voorop als het gaat om slimme vezels voor betere temperatuur- en vochtregeling. Zodra je de natuurlijke eigenschappen van wol leert begrijpen, begeef je je op het snijvlak van biotech en materialen. Daarnaast is er smart manufacturing, wat gaat over hoe we materialen zoals leer in een laboratorium namaken. Een erg spannende ontwikkeling.'

'Wat betreft de ontwikkeling van slimme sieraden: slimme horloges kennen we natuurlijk al. Welke smart jewelry zich verder aandient, is een interessant onderwerp van discussie. Een van de kernwaarden van sieraden is de tijdloosheid. Een sieraad is iets om voor altijd te worden gekoesterd. Vanaf het moment dat je een tech-variant introduceert, is de houdbaarheid beperkt. De uitdaging zal zijn om een ​​goede balans te vinden tussen eeuwigheid en de veroudering die samenhangt met het voortdurend verbeteren van technologie.'