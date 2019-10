Avinash Changa (WeMakeVR): ‘Dit is de volgende grote evolutionaire stap van de mens’

‘Als kind had ik de fantasie om in een game of in een film te stappen. Games zijn niet realistisch, maar wel interactief. Films zijn wel realistisch, maar niet interactief. De toekomst zit in het samensmelten van deze twee vormen. Wij zijn nu een project aan het beta-testen met een team in Amerika en dat is een soort film waarin je de hoofdrol speelt. Het is geen game, want heeft een lineair scenario en het is geen film, want je bent als gebruiker wel vrij in je beslissingen. Zo ben je dus opeens de superheld of James Bond in een soort interactief toneelstuk.’