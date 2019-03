Immersive storytelling geeft cultuursector een boost

Een andere opvallende innovatie is Tracing Thomas – een theaterstuk dat gebruikt maakt van gamification. Een 2,5 uur durende beleving waarbij je als publiek de politie gaat helpen om een vermiste jongen terug te vinden door te praten met karakters (acteurs) en aanwijzingen te zoeken in de locatie. Een soort escaperoom to the max, want liefst 100 bezoekers kunnen aan dit theaterstuk meedoen. Het verschil met een escaperoom is overigens dat je Tracing Thomas via diverse verhaallijnen kan ‘spelen’, terwijl je bij een escaperoom altijd een lineair pad volgt om tot de oplossing te komen.

Gaan deze nieuwe technologieën de culturele sector helpen aan meer jonge bezoekers? Als ik kijk naar het publiek dat bij het Cross Media Café aanwezig was, zie ik de toekomst fleurig in. De gemiddelde leeftijd lag namelijk beduidend lager dan bij andere onderwerpen. En als ik kijk naar de populariteit van escaperooms, dan is een beweging naar gamification door theatermakers zeker een slimme zet!