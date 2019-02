Future Brands #1: Hoe Stitch Fix big data en logaritmen gebruikt voor persoonlijk styling advies

Een slim algoritme dat kleding voor je uitkiest en er zo voor zorgt dat je er altijd goed uitziet. Een overpromise of superhandige service? Stitch Fix maakt het mogelijk. Met een omzet van $1.2 miljard èn winstgevend is dit bedrijf bepaald geen startup, maar het is nog niet actief in Europa en voor velen daarom wellicht nog onbekend.



Wat doet Stitch Fix?

Het is een online shop voor kleding gevestigd in San Francisco. De zaak doet in mannen-, vrouwen- en kinderkleding - in een brede prijsrange met een groot aantal merken en een eigen label, maar het onderscheidende vermogen zit in de vergaande personalisering van je bestelling. Op basis van je profiel dat gedurende het proces via de site of app doorlopend wordt verrijkt kiest een styliste de kledingstukken. Deze komen in een doos naar je toe waarbij Sticht Fix $20 in rekening brengt voor het stylingadvies. Dit bedrag wordt vervolgens in mindering gebracht op je aankopen. Een slimme manier om kostbare retourzendingen terug te dringen.

Wat moet je weten?

Dit is slim. Echt heel slim. Er zijn inmiddels meer aanbieders die online stylingadvies bieden, maar de manier waarop en mate waarin Stitch Fix data verzamelt, is ronduit indrukwekkend. Een sterke toepassing van big data en AI, waarbij de menselijke factor uiteindelijk het verschil maakt. Naarmate de klant meer feedback geeft, wordt het advies steeds beter, vergelijkbaar met de suggesties die Spotify doet voor muziek.

Stitch Fix lanceert binnenkort in de UK.