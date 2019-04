Future brands #3: Seedlip gaat hard in opkomende categorie niet-alcoholische 'spirits'

Seedlip is een niet-alcoholische ‘gin’. De productnaam staat tussen aanhalingstekens, want een gin zonder alcohol mag natuurlijk geen gin heten, al is het in dit geval wel gedestilleerd. Seedlip gebuikt een speciale maceratie-techniek; een filtratieproces waarbij de oplosbare delen van ingrediënten in vloeistof worden opgenomen. De maceratie vindt plaats in een koperen ketel en het filtratieproces van elk ingrediënt duurt zes weken.

De Engelse drank is er in twee varianten: Seedlip Garden 108 'met tonen van doperwten en hooi met in de basis kruiden als munt, rozemarijn en tijm' en het aromatische Seedlip Spice 94 'met kardemom, Jamaicaanse peper, citrus en een subtiele bittere smaak door de toevoeging van eiken & Cascarilla schors', aldus de website. Bartenders mixen Seedlip zoals een cocktail, bijvoorbeeld met tonic. De bite van alcohol ontbreekt, maar saai is de smaak allerminst.

Seedlip is een nieuw merk, maar met een lange historie. Oprichter Ben Branson is een telg uit een familie van boeren en verpakt 300 jaar erfgoed in een bijzonder concept, met een aansprekende brandstory en een prachtig design. Voor het laatste tekent overigens een designbureau dat tevens aandeelhouder is naast Distill Ventures, een startup accelerator waarin Diago mede investeert. In de UK is Seedlip trending in clubs en hippe restaurants. In Nederland kun je terecht in de winkel van De Librije winkel en online. Een fles van 70cc kost 24,95 euro.