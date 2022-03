Finale terugblik SXSW: samenvattingen van de Nederlandse evenementen

Het consortium New Dutch Wave (NDW) en CreativeNL, de internationaliseringsportal van de Topsector Creatieve Industrie, trokken dit jaar samen met een delegatie Nederlandse organisaties naar SXSW. Dit event, waar de interactieve, film- en muziekindustrie van over de hele wereld samenkomt, vond onlangs plaats in Austin, Texas.

In Austin werd er door New Dutch Wave en CreativeNL een aantal events georganiseerd op diverse locaties. De gezamenlijke doelstelling: een versnelling in internationale samenwerking en innovatie teweegbrengen, en als katalysator dienen voor de verbinding tussen kunstenaars, ontwerpers, mediamakers, muzikanten, onderzoekers, startups, MKB’ers, corporates, bestuurders en investeerders.

Opening Nederlandse Creatieve Industrie

Om te beginnen liet de Nederlandse creatieve industrie zien hoe zij hun expertise inzet voor maatschappelijke oplossingen. Doel van de avond was hierbij ook om internationaal talent aan te trekken voor deze innovatieve Nederlandse bedrijven. Deze avond was een samenwerking tussen NDW, CreativeNL, Amsterdam in Business, Founded in Groningen, NL Point of Entry en Nalta.