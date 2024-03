Experiential-expert Arne Koefoed en de magische, creatieve chaos in fucking Texas

Deze week was ✨Arne Koefoed*, head of ideas en medeoprichter van experiential-agency Wink, en medeoprichter van New Dutch Wave en Kampeerterrein (en nog veel meer) De Lievelinge, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Koefoed deed dat vanaf het creatieve techfestival SXSW in Austin, Texas, waar New Dutch Wave samen optrok met CreativeNL, het internationale label van de Topsector Creatieve Industrie en kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie, ClickNL.

'Wat voor een magische creatieve chaos in fucking Texas was dat?'

Over zijn week: 'Toen Wink haar vleugels uitsloeg naar de US in 2016 (Wink is inmiddels al bezig met evenementen voor het WK 2026 en OS 2028 in Los Angeles en heeft klanten als AB InBev, Polestar, Asics en The North Face, red.) waren er twee dingen waar ik heen moest van mezelf: Burning Man en South by Southwest.

SXSW kende ik van de legendarische dagboek-columns die mijn goede vriend Joost van Bellen schreef voor 3voor12, zijn avonturen waren hilarisch en jaloersmakend. Wat was dat voor een magische muzikale creatieve chaos met honderdduizend bandjes en overal goodies en geheime feestjes waar ze doorheen fietsten in fucking Texas?

Door collega's Rory Grashuis en Martijn Been werd ik er op geattendeerd dat er behalve muziek ook een tech week en een film week en een eindeloos programma van talks, panels, creativiteit, en nog veel meer aan vast zat. Boeien, ik kom voor de rock 'n' roll!

Eenmaal geland in Austin werd begon het te dagen, een fenomeen wat ik alleen maar kan beschrijven als een soort mix van Eurosonic, The Next Web, en Koningsdag, en dan on steroids in de meest conservatieve staat van de US met als officieel credo 'Keep Austin Weird!' Wat een rabbithole om in te vallen...

Perfect voor mij, die niks lekkerder vind dan verdwalen en mijn levenswerk heb gemaakt van verwonderen, vieren en verbinden. Maar wat een fomo-generator, doe normaal. In een permanente staat van ontvankelijkheid, al mijn zintuigen overprikkeld, miste ik duizend keer meer dan ik meemaakte, en maakte ik meer mee dan ooit.

Zo ook deze week...'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Omarm 'southby-dipity'

'Als je hier het toeval omarmt, val je vanzelf de goeie kant op. Als je bijvoorbeeld in de rij staat voor de éne talk kom je misschien niet binnen, maar ontmoet je wel die fantastische connectie. Als je komt voor muziek word je omvergeblazen door de nieuwste tech innovatie en vice-versa, je begrijpt wat ik bedoel; serendipiteit, een vrijbrief voor verwondering en een uitnodiging voor avontuur.

Wij waren niet de enige Nederlanders, met ons waren er nog honderden 'Dutchies' die zich lieten onderdompelen in Austin. Van Media.Monks tot ADE, bands, bookers, kunstenaars, filmmakers, start-ups enzovoorts: een verscheidenheid aan entiteiten die de enorme bandbreedte van het festival eer aan deed, maar onderling weinig verbonden was.

We roken een kans: 'We gaan een clubhuis maken voor àlle Nederlanders!'

New Dutch Wave was geboren, een druppel die aanzwelde tot een golf, want een paar maanden later zat ik tijdens ADE met Danny Frietman en Atilla Meijs in een barretje in Amsterdam, en met een onverwacht mandaat en een zak geld van onze overheid werd ik ineens co-founder van een rockende handelsmissie...

Inmiddels voor het 8e jaar zwelt de golf alleen maar verder aan, nu met CreativeNL. En zijn we nu met de grootste Nederlandse delegatie ooit.

Ik heb nog geen idee wat ik tegen ga komen deze week, maar dat is dus precies de bedoeling... Morgen meer.'