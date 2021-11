Madelon Uljee (Code d’Azur) geeft kijkje in de toekomst

Deze week was Madelon Uljee, Executive Creative Director Code d’Azur, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Uljee, eerder dit jaar Cannes Lions-jurylid in de categorie Mobile, over haar week: 'In mijn werk ben ik altijd op zoek naar de juiste mix van techniek, innovatie en creativiteit. Techniek stelt ons in staat het leven meer comfortabel maken. Creativiteit kan het leven leuker en mooier maken. Als ik iets zie dat beide doet, dan word ik daar blij van. Deze week deel ik vijf voorbeelden waarin innovatie en creativiteit heel mooi samenkomen.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Marjan van Aubel is solar designer en bewijst dat zonne-energie ook mooi kan zijn

'Ik heb onlangs het voorrecht gehad om met deze inspirerende dame te mogen werken voor onze klant Polestar. Marjan is solar designer en bewijst dat zonne-energie ook mooi kan zijn. Zo ontwierp ze de Sunne Lamp, die je aan een raam hangt en zich overdag oplaadt. De lamp neemt de functie van de zon over als het buiten donker wordt en toont de kleuren van de lucht bij zonsopkomst- en ondergang.

Haar meest recente project is het ontwerp voor het Nederlandse paviljoen van de Wereldtentoonstelling in Dubai (die nog tot 31 maart 2022 duurt, red.). Het dak van The Dutch Biotope, zoals het paviljoen heet, bestaat uit gekleurde zonnepanelen die hetzelfde effect hebben als glas in lood. Het wekt niet alleen energie op, maar geeft de ruimte ook een zacht, sfeervol licht. Bovendien laten de panelen precies het lichtspectrum door dat nodig is om de eetbare planten op de voedselberg in het paviljoen te laten groeien. Het is magisch.'