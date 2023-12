Seema Sharma: ‘You’re only as good as the people you have around you’

Deze week was Seema Sharma, auteur van The New Creatives (How AI changes the face of the creative industry) en de afgelopen zes jaar creative director en MT-lid Edelman Amsterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

The New Creatives is gemaakt in co-creatie met AI, en werpt licht op de veranderingen in de creatieve industrie door AI, de waarde van menselijke creativiteit en de impact van deze technologie op onze emotionele intelligentie.

Sharma over haar week: ‘Eerlijk gezegd is er niets random aan deze lijst. Ik ben namelijk niet zo van de kruimels delen die ik online tegenkom. Ik word geïnspireerd door mensen om me heen die dingen anders doen, mensen die juist niet ergens in willen passen, vaak op een manier waar ik nog nét niet bij kan.

Deze week deel ik een aantal van die vreemde vogels die me enorm inspireren en momenteel een goede zet in de rug geven voor eigen projecten. Naast mooie campagnes maken voor merken en organisaties, vind ik het ook tof om nieuwe dingen te proberen, ondernemersideeën te ontwikkelen, boeken te maken, muziek te maken en mezelf opnieuw uit te vinden. Deze mensen inspireren mij om dit ook écht verder te brengen en ze doen allemaal iets bijzonders: ‘You’re only as good as the people you have around you’.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Jezus? Nee, freelance art director en kunstenaar Anita Sharma

'De eerste bijdrage wil ik opdragen aan mijn zus en vakgenoot, Anita. Sommige mensen raken op het eerste ogenblik in de war van haar naam. ‘Heet ze Anita? Jezus, echt? Anita Sharma?' 'JA!’ Hoewel we allebei een andere moeder hebben, delen we onze Indiase roots. Anita is een soort Indiase hutspot. Grappig genoeg zitten we beiden in hetzelfde vak (zij wat langer dan ik). Ze is ooit begonnen bij KesselsKramer, toen S-W-H (nu Indie) en vervolgens een tijd blijven hangen in Berlijn, waar ze onder andere heeft gewerkt voor Heimat.

Inmiddels is ze terug in Nederland en de laatste jaren heeft ze zich ook als kunstenaar ontwikkeld. Ze maakt bijzondere creaties, legt bizarre verzamelingen vast in film of laat op haar Instagram-account onder de naam @hulkahola zien hoe doodnormale dingen, veelal op straat, heel bijzonder kunnen zijn.

In haar werk speelt ze met ruimte en alledaagse items. Zonder mensen frontaal in beeld te brengen, zie je in haar werk allerlei ‘afdrukken’ van menselijk gedrag. Net zoals de Berliner Meeting die ze heeft vastgelegd in 2021, wat gemaakt is met gedumpte stoelen in Berlijn. Of haar recente filmproject Konvolut, wat 'verzameling', 'bundel' of 'partij' betekent. Ze raakte gefascineerd door wat er allemaal op eBay werd aangeboden, maar ook door de menselijke drang om items te ordenen, sorteren of ensceneren.'