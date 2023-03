Recap SXSW: top 10 talks plus video-interviews New Dutch Wave

Gerson Veenstra, eindredacteur online bij EenVandaag, is vervolgens glashelder: 'De sessie met Disney - Creating Happiness: The Art & Science of Disney Parks Storytelling - blijft mijn favoriet. Die had alles.'

Freelance Creative Strategist Tamara Heller tipt op haar beurt 'onze eigen' Esther Perel on The Other Ai: Artificial Intimacy.

Curator and moderator Monique van Dusseldorp mag er vanwege haar ervaring en expertise (van ons/CreativeNL) 2 kiezen: 'Favorieten hier: het interview van Kara Swisher over Silicon Valley Bank, IG & AI with Instagram Co-founder Kevin Systrom dat eigenlijk ging over hoe Silicon Valley werkt, en de optimistische blik op AI van Kevin Kelly ('a renowned American writer and futurist, best known for his work exploring the intersection of technology and society').'

Creative Director bij Yune, Serge van Marions favoriet is de talk van behavioral designer Nancy Harhut: Priming, Rhyming, Timing + Other Marketing BS. ('En stiekem ook het pleidooi voor kantoorhonden: #bemoredog.')

Angelique van de Wiel, verantwoordelijk voor employer branding bij ASML, tenslotte: 'Mijn tip: Heather McGee, schrijfster van The Sum of Us, legt in haar talk Why Can't We Have Nice Things? haarfijn de truc uit die de elite in 1930 heeft bedacht. De creatie van een een narratief dat witte mensen zoals ik zijn gaan geloven, tot op de dag van vandaag. Ik vond het een eye-opener, confronterend en ontroerend. Een must-watch voor anti-racisten.'

Hieronder enkele korte interviews van New Dutch Wave X CreativeNL met enkele leden van de Nederlandse delegatie:

Staatsecretaris Alexandra van Huffelen, verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Barbera Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur en Media bij het Ministerie van OCW en missieleider van de voltallige Nederlandse delegatie

Boyan Slat van The Ocean Cleanup

Marcel van Brakel van SXSW-hit Symbiosis

Akwasi van Omroep Zwart

