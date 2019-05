Robot-advocaat beantwoordt juridische vragen op Google Home

Voorlopig beperkt de expertise van de AI-robot-jurist zich tot kwesties die zijn gerelateerd aan arbeidsrecht. LegalMatters is van plan om de on demand dienstverlening ook op andere rechtsgebieden te laten adviseren. Volgens het bureau is het de bedoeling om juridische dienstverlening met de voice-service laagdrempeliger te maken.

Piet-Hein Boekel, mede-oprichter van LegalMatters: ‘Wij hebben veel ervaring opgedaan met eerstelijnsvragen van consumenten en professionals. Deze is onze inspiratie geweest om mensen te helpen met een robot-jurist op Google Home. De eerste reacties zijn zeer positief. Ik verwacht dat de robot-jurist op den duur de eerstelijnsjurist gaat vervangen.’