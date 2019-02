Smart home markt in Nederland groeit met 70% tot 1,7 miljard

Op dit moment zijn 2,8 miljoen huishoudens in het bezit van één of meerdere smart home producten (36%). In 2017 had 29% van de huishoudens een dergelijk product. De groei van het bezit van smart home producten is binnen alle segmenten merkbaar, maar de slimme thermostaat evenals voorgaande jaren het populairste smart home apparaat.

Consumenten zijn over de gehele linie iets positiever over de mogelijkheden van smart home. 27% ziet het bijvoorbeeld zitten om op afstand de kamertemperatuur te regelen, de wasmachine aan te zetten of boodschappen te bestellen. Dat is een stijging met 3% ten opzichte van 2017. Gemak en comfort zijn belangrijke drijfveren, maar ook kostenbesparing.

Consumenten die minder enthousiast zijn, zeggen dat hun huidige apparaten prima voldoen of dat ze de toegevoegde waarde van een slim product (nog) niet ziet.